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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Roma: “Lazio vuole cedere Provedel all’Inter: ma non si trova l’intesa definitiva su…”
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Da Roma: “Lazio vuole cedere Provedel all’Inter: ma non si trova l’intesa definitiva su…”
L'Inter ha scelto Ivan Provedel come secondo portiere: è lui il profilo individuato dai dirigenti per affiancare Josep Martinez
L'Inter ha scelto Ivan Provedel come secondo portiere: è lui il profilo individuato dai dirigenti per affiancare Josep Martinez nella prossima stagione e si sta lavorando con la Lazio per trovare la quadra.
Secondo quanto riferisce oggi Il Tempo, c’è la volontà di cederlo all'Inter ma non si trova l’intesa definitiva sui soldi che Lotito dovrà in cassare per il calciatore col contratto in scadenza nel 2027.
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