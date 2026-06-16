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calciomercato
Musmarra: “Mastantuono-Inter? Difficile ma non impossibile. Camavinga…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato le voci di un possibile interesse dell'Inter per due giocatori del Real Madrid, Camavinga e Mastantuono:
"Come vi dicevo qualche giorno fa, mi sembravano strane le voci su Camavinga e continuo a percepirle con poco costrutto. Lui è un giocatore in una zona di campo in cui l'Inter è coperta e ha le idee chiare. Poi sento parlare di 60 mln per un buon giocatore che però il Real Madrid ha deciso di farne a meno, non lo ritiene così forte. Poi 60 mln allora si andava su Nico Paz per citare il giocatore individuato come tipologia di giocatore che l'Inter cercava.
Oggi The Athletic parla di Mastantuono che era già stato accostato all'Inter quando era ancora in Argentina, aveva ottime qualità ma poi i costi sono esplosi in una maniera fuori portata ed è diventato fuori portata per i club italiani ed è finito al Real Madrid dove non ha fatto cose trascendentali. O sei un fuoriclasse o ti servono degli step di crescita, andare subito in un club enorme come il Real Madrid vuol dire essere già pronti ma non tutti lo sono e Mastantuono non lo era un anno fa e non lo è neanche oggi. Al Real hai pressioni enormi e sei giovane rischi di rimanere stritolato e non è un caso che Nico Paz pensa di restare un altro anno a Como, la scelta più logica e conveniente per lui. Mastantuono all'Inter è un'operazione difficile ma non impossibile ma sicuramente più logica rispetto a Camavinga"
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