Oggi The Athletic parla di Mastantuono che era già stato accostato all'Inter quando era ancora in Argentina, aveva ottime qualità ma poi i costi sono esplosi in una maniera fuori portata ed è diventato fuori portata per i club italiani ed è finito al Real Madrid dove non ha fatto cose trascendentali. O sei un fuoriclasse o ti servono degli step di crescita, andare subito in un club enorme come il Real Madrid vuol dire essere già pronti ma non tutti lo sono e Mastantuono non lo era un anno fa e non lo è neanche oggi. Al Real hai pressioni enormi e sei giovane rischi di rimanere stritolato e non è un caso che Nico Paz pensa di restare un altro anno a Como, la scelta più logica e conveniente per lui. Mastantuono all'Inter è un'operazione difficile ma non impossibile ma sicuramente più logica rispetto a Camavinga"