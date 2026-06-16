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Musmarra: “Mastantuono-Inter? Difficile ma non impossibile. Camavinga…”

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Musmarra ha commentato le voci di un possibile interesse dell'Inter per due giocatori del Real Madrid, Camavinga e Mastantuono
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato le voci di un possibile interesse dell'Inter per due giocatori del Real Madrid, Camavinga e Mastantuono:

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"Come vi dicevo qualche giorno fa, mi sembravano strane le voci su Camavinga e continuo a percepirle con poco costrutto. Lui è un giocatore in una zona di campo in cui l'Inter è coperta e ha le idee chiare. Poi sento parlare di 60 mln per un buon giocatore che però il Real Madrid ha deciso di farne a meno, non lo ritiene così forte. Poi 60 mln allora si andava su Nico Paz per citare il giocatore individuato come tipologia di giocatore che l'Inter cercava.

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Oggi The Athletic parla di Mastantuono che era già stato accostato all'Inter quando era ancora in Argentina, aveva ottime qualità ma poi i costi sono esplosi in una maniera fuori portata ed è diventato fuori portata per i club italiani ed è finito al Real Madrid dove non ha fatto cose trascendentali. O sei un fuoriclasse o ti servono degli step di crescita, andare subito in un club enorme come il Real Madrid vuol dire essere già pronti ma non tutti lo sono e Mastantuono non lo era un anno fa e non lo è neanche oggi. Al Real hai pressioni enormi e sei giovane rischi di rimanere stritolato e non è un caso che Nico Paz pensa di restare un altro anno a Como, la scelta più logica e conveniente per lui. Mastantuono all'Inter è un'operazione difficile ma non impossibile ma sicuramente più logica rispetto a Camavinga"

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