L'Inter ha scelto di puntare su Josep Martinez come portiere titolare e ora è alla ricerca di un vice all'altezza. I contatti per Provedel proseguono

Andrea Della Sala Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 13:16)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha scelto di puntare su Josep Martinez come portiere titolare e ora è alla ricerca di un vice all'altezza. I contatti per Provedel proseguono intensamente.

Come scrive il Messaggero, "Non a caso, l'agente di Provedel ieri era nella sede dell'Inter per il suo assistito: oltre a trovare l'accordo sul contratto del portiere friulano, i nerazzurri devono mettere 4-5 milioni per il cartellino. Lotito non fa sconti, ha bisogna di liquidità e punta ad accumulare in fretta un tesoretto".