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fcinter1908 calciomercato mercato inter Messaggero – Provedel, ecco quanto l’Inter deve mettere sul banco: “Lotito non fa sconti”
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Messaggero – Provedel, ecco quanto l’Inter deve mettere sul banco: “Lotito non fa sconti”
L'Inter ha scelto di puntare su Josep Martinez come portiere titolare e ora è alla ricerca di un vice all'altezza. I contatti per Provedel proseguono
L'Inter ha scelto di puntare su Josep Martinez come portiere titolare e ora è alla ricerca di un vice all'altezza. I contatti per Provedel proseguono intensamente.
Come scrive il Messaggero, "Non a caso, l'agente di Provedel ieri era nella sede dell'Inter per il suo assistito: oltre a trovare l'accordo sul contratto del portiere friulano, i nerazzurri devono mettere 4-5 milioni per il cartellino. Lotito non fa sconti, ha bisogna di liquidità e punta ad accumulare in fretta un tesoretto".
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