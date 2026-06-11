Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulle voci uscite negli ultimi giorni su Frattesi e Cambiaso

Andrea Della Sala Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 13:14)

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Inter molto attiva tra mercato in entrata e in uscita. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulle voci uscite negli ultimi giorni su Frattesi e Cambiaso:

FRATTESI - Calciatore che tutti sanno che è in uscita, al 100% tutti sanni che cambierà squadra. Roma a oggi molto molto fredda. Il Napoli c'è perché piace sia a Manna che ad Allegri, è un pista concreta. Il Nottingham negli ultimi giorni si è rifatto vivo, ma per Frattesi non è una priorità e occhio sempre alla Juve perché è un calciatore stimato da Spalletti. Ma non ci sono contatti o trattative con la Juve. Vedremo in futuro. È un borsino quello di Frattesi da aggiornare.

CAMBIASO - Non c'è molto da dire. Il primo obiettivo per l'Inter per sostituire Dumfries è Palestra. È vero che i rapporti tra Atalanta e Inter non sono proprio ottimali, il prezzo è molto elevato e l'Inter deve capire se l'Atalanta farà come con Lookman. Ho verificato il nome di Cambiaso in ottica Inter e piace, è un nome che l'Inter avrebbe in lista. Non ci sono contatti, piace alla parte sportiva e alla direzione tecnica dell'Inter. Per la fascia destra dell'Inter è un nome che possiamo tenere.