Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi : "Frattesi aspetta che la Juve faccia delle mosse: lui sa di essere dentro la lista di Spalletti.

C'è il discorso Cambiaso legato a Palestra, ma lui vuole aspettare perché prima di prendere in considerazione altre offerte che ci saranno, vuole capire se la Juve passa dalla teoria alla pratica. Mi sorprenderei se fossimo qui a parlare di Frattesi anche ad agosto, perché il suo ciclo all'Inter è finito".