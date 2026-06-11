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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi sa di essere nella lista Juve! Ciclo all’Inter finito, sarei sorpreso se…”
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Pedullà: “Frattesi sa di essere nella lista Juve! Ciclo all’Inter finito, sarei sorpreso se…”
Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi
Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Frattesi aspetta che la Juve faccia delle mosse: lui sa di essere dentro la lista di Spalletti.
C'è il discorso Cambiaso legato a Palestra, ma lui vuole aspettare perché prima di prendere in considerazione altre offerte che ci saranno, vuole capire se la Juve passa dalla teoria alla pratica. Mi sorprenderei se fossimo qui a parlare di Frattesi anche ad agosto, perché il suo ciclo all'Inter è finito".
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