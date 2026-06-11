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Pedullà: “Frattesi sa di essere nella lista Juve! Ciclo all’Inter finito, sarei sorpreso se…”

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Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Frattesi aspetta che la Juve faccia delle mosse: lui sa di essere dentro la lista di Spalletti.

Pedullà: “Frattesi sa di essere nella lista Juve! Ciclo all’Inter finito, sarei sorpreso se…”- immagine 2
Getty Images

C'è il discorso Cambiaso legato a Palestra, ma lui vuole aspettare perché prima di prendere in considerazione altre offerte che ci saranno, vuole capire se la Juve passa dalla teoria alla pratica. Mi sorprenderei se fossimo qui a parlare di Frattesi anche ad agosto, perché il suo ciclo all'Inter è finito".

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