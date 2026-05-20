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fcinter1908 calciomercato mercato inter Messaggero: “Roma, un big partirà: il più vicino all’addio è Koné. Piace all’Inter e…”

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Messaggero: “Roma, un big partirà: il più vicino all’addio è Koné. Piace all’Inter e…”

Messaggero: “Roma, un big partirà: il più vicino all’addio è Koné. Piace all’Inter e…” - immagine 1
Nelle settimane scorse è stato offerto all'Atletico Madrid che per il momento non ha affondato il colpo, piace a Inter, Paris Saint Germain e Newcastle
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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La Roma si gioca tutto nel prossimo weekend: la gara contro il Verona dirà se i giallorossi si qualificheranno alla prossima Champions League o meno. Ma, come riporta Il Messaggero, anche la presenza nella coppa più grande non eviterà il sacrificio di un big.

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Si legge: "La Champions League dal punto di vista economico aiuterebbe e non poco la Roma, ma l'eventuale pioggia di milioni che è pronta ad arrivare in caso di quarto posto non cambierebbe il piano delle cessioni. Almeno un big partirà e il più vicino all'addio è Koné.

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Nelle settimane scorse è stato offerto all'Atletico Madrid che per il momento non ha affondato il colpo, piace a Inter, Paris Saint Germain e Newcastle. Quella di Verona per lui potrebbe essere l'ultima con la maglia giallorossa".

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