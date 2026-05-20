La giornata di ieri è stata importante per l'Inter. Il tecnico dei nerazzurri Chivu si è presentato nella sede interista per iniziare a pianificare la prossima stagione e le mosse di mercato.

"Il timoniere rumeno si è presentato ieri nella sede del club per sancire un rinnovo fino al 2028 apparecchiato nelle settimane prece-denti, con un aumento dell'ingaggio dagli attuali 2,5 milioni di euro netti a stagione fino a quota 3,5 e l'annesso prolungamento fino al 2028. In questo modo viene dato al tecnico un riconoscimento economico e si allunga l'accordo, onde evitare di cominciare la prossima annata in scadenza", si legge sul Giorno.

"Nel vertice di ieri mattina con il management si è cominciato a parlare di mercato, della probabile promozione di Josep Martinez a titolare tra i pali, dei giocatori in scadenza che potrebbero lasciare il club (De Vrij sta valutando il possibile rinnovo, mentre dovrebbero chiudere l'avventura Sommer, Darmian, Acerbi e Mkhitaryan) e dei possibili arrivi. Dati i successi conseguiti, Chivu avrà più forza per chiedere i profili a lui graditi: uno o due difensori, un centrocampista di corsa e fisico (il giallorosso Koné in pole) e un elemento di fantasia. Il sogno è Nico Paz per il quale bisognerà attendere le decisioni di Mourinho", aggiunge il quotidiano.