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Messaggero – Inter, Rovella giocatore gradito a Chivu: “Può tornare di moda un vecchio scambio”
Inter molto attiva sul mercato in tutti i reparti. Qualcosa verrà fatto anche a centrocampo, molto dipenderà dalle uscite. Il Messaggero riporta un vecchio interesse per Rovella della Lazio:
C'era già rimasto male la scorsa estate, quando Lotito pensava di venderlo all'Inter a 45-50 milioni (o di inserirlo in uno scambio con Frattesi, tornato guarda caso di moda a gennaio), prima di scoprire il blocco del mercato estivo. Non più a cifre da capogiro, ma il baratto e la telenovela potrebbero tornare di moda, se l'Inter dovesse decidere di rinunciare a Calhanoglu. I tormenti fisici di Rovella non hanno infatti mai intaccato il gradimento di Chivu. Nicolò invece si illude, almeno per il momento, pensando che Sarri possa chiamarlo nella sua nuova avventura a Bergamo.
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