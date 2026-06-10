"Non bastasse, s’è aggiunto dell’altro, un giocatore inatteso solo in apparenza, almeno in base ai gusti di Cristian Chivu e dei dirigenti che in viale della Liberazione si occupano di mercato, dal presidente Marotta allo stesso Ausilio, fino al vice Dario Baccin. In casa Inter c’è sempre stata un’altissima considerazione generale di Arthur Atta . Il 23enne connazionale di Solet è considerato un centrocampista innovativo, dotato di una serie di caratteristiche alternative rispetto a quelle della mediana nerazzurra: per questo sarebbe un’eventuale aggiunta preziosa in un reparto cangiante. Anche in questo caso, i friulani sono convinti di avere un piccolo tesoro in casa: sanno quanto quel misto di muscoli, dribbling e pensiero veloce renda il bocconcino appetibile a tante big, Inter compresa. Da parte loro, i nerazzurri si sono semplicemente limitati a chiedere informazioni sul secondo obiettivo del Friuli, ben sapendo che nelle prossime settimane questo interesse potrebbe rafforzarsi oppure spegnersi: tutto dipenderà da cosa resterà appeso nelle reti già lanciate in mare".

"Meno urgenza sul connazionale Atta, classe 2003 arrivato dal Metz quasi senza fare rumore e capace di costruirsi spazio, grazie a una crescita evidente anche sul piano fisico: così la valutazione è arrivata ben oltre i 20 milioni. Nei piani nerazzurri sarebbe un’alternativa all’inglese Curtis Jones, il preferito della compagnia senza se e senza ma: Curtis è un cuore Reds che, però, l’amato Liverpool ha rigettato e ora aspetta solo di chiarire la sua posizione con il nuovo tecnico basco Iraola. La differenza di una decina di milioni tra domanda e offerta, ancora tutta da erodere, impone di trovare delle alternative, a patto che il nuovo centrocampista sappia cambiare passo e saltare l’uomo: è questo che vuole Chivu, lì tra Calhanoglu, Barella, Zielinski, Sucic e Mkhitaryan", aggiunge il quotidiano.