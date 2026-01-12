L'Inter è sempre più vicina a Mladen Mlacic. Ne hanno parlato anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube

Marco Macca Redattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 15:22)

"L'Inter è la squadra più forte su Mlacic. I club sono in ottima sintonia: conferme sull'offerta ufficiale dei nerazzurri da circa 5 milioni di euro. Un'operazione per il futuro, non per l'immediato. La cosa che manca è l'accordo con il calciatore, o meglio, il percorso che vuole fare il calciatore, che sta cercando di capire se l'Inter potrebbe essere la giusta destinazione per lui".

"A noi risulta che l'accordo verbale sia già fatto tra club, visto che l'intesa verbale sui 5,5 milioni di euro bonus compresi c'è già, ma manca l'accordo con il ragazzo. Non è ovviamente una questione di convincere un giocatore dell'Hajduk a trasferirsi all'Inter, ma quanto di cercare di prospettargli il percorso giusto, sui tempi per raggiungere la prima squadra".