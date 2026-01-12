FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter-Hajduk, c’è l’intesa per Mlacic! Ecco cosa manca. Ci risulta…”

calciomercato

Romano: “Inter-Hajduk, c’è l’intesa per Mlacic! Ecco cosa manca. Ci risulta…”

Romano: “Inter-Hajduk, c’è l’intesa per Mlacic! Ecco cosa manca. Ci risulta…” - immagine 1
L'Inter è sempre più vicina a Mladen Mlacic. Ne hanno parlato anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter è sempre più vicina a Mladen Mlacic. Ne hanno parlato anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube. Ecco il punto della situazione:

Romano: “Inter-Hajduk, c’è l’intesa per Mlacic! Ecco cosa manca. Ci risulta…”- immagine 2
Tratto da Instagram

"L'Inter è la squadra più forte su Mlacic. I club sono in ottima sintonia: conferme sull'offerta ufficiale dei nerazzurri da circa 5 milioni di euro. Un'operazione per il futuro, non per l'immediato. La cosa che manca è l'accordo con il calciatore, o meglio, il percorso che vuole fare il calciatore, che sta cercando di capire se l'Inter potrebbe essere la giusta destinazione per lui".

Romano: “Inter-Hajduk, c’è l’intesa per Mlacic! Ecco cosa manca. Ci risulta…”- immagine 3

"A noi risulta che l'accordo verbale sia già fatto tra club, visto che l'intesa verbale sui 5,5 milioni di euro bonus compresi c'è già, ma manca l'accordo con il ragazzo. Non è ovviamente una questione di convincere un giocatore dell'Hajduk a trasferirsi all'Inter, ma quanto di cercare di prospettargli il percorso giusto, sui tempi per raggiungere la prima squadra".

Leggi anche
Sky – Inter, presentata prima offerta all’Hajduk Spalato per Mlacic: le ultimissime
Mercato Inter, gli indizi di Chivu e cosa si aspetta il tecnico. Primo affare in chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA