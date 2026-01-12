L'Inter avanza con passi concreti per Mladen Mlacic. Come riferito da Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno presentato all'Hajduk Spalato la prima offerta per il giovane difensore croato classe 2007, che in questa stagione ha già collezionato 18 presenze in tutte le competizioni.

La valutazione del calciatore, secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, è attorno ai 5 milioni di euro: l'Inter, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a comprare il talento dell'Hajduk per poi lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione, per dargli la possibilità di crescere e accumulare esperienza e minuti.