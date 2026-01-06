FC Inter 1908
Sky / Milan-Maignan, rinnovo mai così vicino: contatti positivi, ingaggio alla Leao

Novità sulla trattativa per il prolungamento del contratto tra il club rossonero e il portiere francese: i dettagli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Mike Maignan verso il rinnovo con il Milan. Nel corso di Sky Calciomercato 'L'Originale', Gianluca Di Marzio fornisce le ultime sulla trattativa tra il club rossonero e l'entourage del portiere francese, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane per il dopo Sommer.

Maignan e il Milan mai stati così vicini. I contatti sono molto positivi: la nuova scadenza sarà 2031 e ingaggio alla Leao da 5,7 milioni. Le parti sono a buon punto.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per cercare di trovare l’intesa definitiva.

