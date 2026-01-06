Mike Maignan verso il rinnovo con il Milan. Nel corso di Sky Calciomercato 'L'Originale', Gianluca Di Marzio fornisce le ultime sulla trattativa tra il club rossonero e l'entourage del portiere francese, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane per il dopo Sommer.
Sky / Milan-Maignan, rinnovo mai così vicino: contatti positivi, ingaggio alla Leao
Novità sulla trattativa per il prolungamento del contratto tra il club rossonero e il portiere francese: i dettagli
Maignan e il Milan mai stati così vicini. I contatti sono molto positivi: la nuova scadenza sarà 2031 e ingaggio alla Leao da 5,7 milioni. Le parti sono a buon punto.
Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per cercare di trovare l’intesa definitiva.
