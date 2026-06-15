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Mirror – Inter, Jones vuole lasciare Liverpool. Per convincere i Red serve questa cifra
Curtis Jones continua a essere uno dei nomi in alto sulla lista di Piero Ausilio per rinforzare l'Inter di Chivu. Dopo averci provato a gennaio, il club nerazzurro spinge per inserire il centrocampista del Liverpool.
Queste le ultime secondo il Mirror, "Il cambio in panchina ad Anfield potrebbe alla fine salvare la carriera di Jones al Liverpool, impedendogli di seguire lo stesso percorso di Quansah. Con Slot ancora alla guida, si era molto parlato di una possibile partenza in estate, ma l'arrivo di Iraola potrebbe offrirgli un nuovo inizio.
L'Inter era il club che aveva mostrato il maggiore interesse per il prodotto del vivaio. Il suo interesse è tutt'altro che svanito e Jones potrebbe comunque decidere che sia arrivato il momento di cercare nuove opportunità. Probabilmente sarebbe necessaria un'offerta superiore ai 30 milioni di sterline per concretizzare il trasferimento".
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