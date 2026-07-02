"L'armeno proseguirà dunque la sua avventura alla corte di Cristian Chivu, con cui ha avuto un colloquio prima di prendere questa decisione, fino al 30 giugno 2027. L'allenatore nerazzurro gli ha ribadito fiducia e considerazione, convincendolo a rimandare la scelta di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Mkhitaryan sarà ovviamente importante sia in campo, per le qualità che ha sempre dimostrato, che nello spogliatoio, frequentando Appiano Gentile ormai dal 2022, quando è arrivato proprio a parametro zero dalla Roma su grande intuizione della dirigenza interista. «Il viaggio del treno armeno continua», ha scritto il club nerazzurro sui social nel post che ha ufficializzato l'accordo. Due scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane il bottino conquistato dal centrocampista in quattro anni di altissimo livello con 187 presenze in maglia nerazzurra, arricchite da 12 gol e 21 assist".