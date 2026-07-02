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Romano – Inter, nuovo terzino offerto dalla Premier ma Ausilio forte su…

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L'aggiornamento sul nome che potrebbe arrivare presto in nerazzurro per rinforzare la catena di destra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Inter
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La casella rimane da colmare. L'Inter, sfumato Palestra, dovrà sistemare la catena di destra e dare a Chivu un degno sostituto per l'ormai ceduto Denzel Dumfries. In casa nerazzurra si lavora ormai da giorni per superare l'imprevisto legato all'obiettivo poi sfumato, con l'ex Atalanta finito al Chelsea al fotofinish di una lunga trattativa. Chi sarà quindi il prossimo esterno destro nerazzurro?

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Un aggiornamento importante arriva questa mattina da Fabrizio Romano. Questo il punto del noto esperto: "Khalaili? Il Napoli è arrivato con anticipo lato giocatore, la parte più facile perché gli stipendi in Belgio sono più bassi. Gli azzurri aspettano però le uscite. L'Inter c'è anche in questa operazione, sta pensando di procedere. E' stato offerto un altro terzino destro dalla Premier League, ma la sua priorità è Khalaili a cui si lavora con forza".

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