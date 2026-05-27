Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di continuare un altro anno nell'Inter e di rimandare il ritiro

Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di continuare un altro anno nell'Inter e di rimandare il ritiro dal calcio giocato. Scrive il Corriere dello Sport:

"L’armeno nerazzurro correrà ancora come un treno per un altro anno. Henrikh Mkhitaryan è al momento l’unico dei calciatori in scadenza, tolto il terzo portiere Di Gennaro, a cui l’Inter ha proposto un rinnovo. La palla era nelle sue mani già da qualche settimana, perché la decisione da prendere non era affatto banale: l’alternativa alla firma sul nuovo contratto sarebbe addirittura stata l’addio al calcio giocato".