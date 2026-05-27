FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime

calciomercato

Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime

Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime - immagine 1
Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di continuare un altro anno nell'Inter e di rimandare il ritiro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di continuare un altro anno nell'Inter e di rimandare il ritiro dal calcio giocato. Scrive il Corriere dello Sport:

Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime- immagine 2
Getty Images

"L’armeno nerazzurro correrà ancora come un treno per un altro anno. Henrikh Mkhitaryan è al momento l’unico dei calciatori in scadenza, tolto il terzo portiere Di Gennaro, a cui l’Inter ha proposto un rinnovo. La palla era nelle sue mani già da qualche settimana, perché la decisione da prendere non era affatto banale: l’alternativa alla firma sul nuovo contratto sarebbe addirittura stata l’addio al calcio giocato".

Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime- immagine 3

"Giusto quindi che si prendesse del tempo per riflettere, ascoltando la voce del cuore, oltre alle sensazioni del proprio fisico e magari anche i consigli di familiari e amici. I segnali delle ultime ore vanno verso verso la fumata bianca: il centrocampista sembra orientato ad accettare la sfida di prolungare la carriera per altri dodici mesi, mettendosi ancora a disposizione del suo allenatore, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo".

(Fonte: Corriere dello Sport)

Leggi anche
Mercato, l’Inter prenderà 5 giocatori e 3 saranno titolari: ecco tutti i nomi
Inter, fumata bianca Mkhitaryan: ingaggio ridimensionato. Cosa filtra sul futuro di De Vrij

© RIPRODUZIONE RISERVATA