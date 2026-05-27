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Mkhitaryan ha deciso: avanti con l’Inter! Un anno in nerazzurro e poi ritiro, le ultime
Dopo averci riflettuto per qualche settimana, Henrikh Mkhitaryan avrebbe deciso di continuare un altro anno nell'Inter e di rimandare il ritiro dal calcio giocato. Scrive il Corriere dello Sport:
"L’armeno nerazzurro correrà ancora come un treno per un altro anno. Henrikh Mkhitaryan è al momento l’unico dei calciatori in scadenza, tolto il terzo portiere Di Gennaro, a cui l’Inter ha proposto un rinnovo. La palla era nelle sue mani già da qualche settimana, perché la decisione da prendere non era affatto banale: l’alternativa alla firma sul nuovo contratto sarebbe addirittura stata l’addio al calcio giocato".
"Giusto quindi che si prendesse del tempo per riflettere, ascoltando la voce del cuore, oltre alle sensazioni del proprio fisico e magari anche i consigli di familiari e amici. I segnali delle ultime ore vanno verso verso la fumata bianca: il centrocampista sembra orientato ad accettare la sfida di prolungare la carriera per altri dodici mesi, mettendosi ancora a disposizione del suo allenatore, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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