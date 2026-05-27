Come aveva anticipato nei giorni scorsi Fcinter1908, l'unico giocatore per cui è stata presentata al momento un'offerta di rinnovo è Mkhitaryan

Andrea Della Sala Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 10:32)

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Come aveva anticipato nei giorni scorsi Fcinter1908, l'unico giocatore per cui è stata presentata al momento un'offerta di rinnovo è Mkhitaryan. E ora è arrivata anche la fumata bianca.

"Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Il centrocampista e la società di Viale della Liberazione hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di un altro anno con l’ingaggio attuale (da 3,8 milioni) che andrà a essere ridimensionato ma non dimezzato. Manca soltanto la firma, che anticiperà come di consueto l’ufficialità, ma la stretta di mano tra le parti ha già sigillato questa nuova intesa. A 37 anni — senza più il coetaneo Yann Sommer né il 38enne Francesco Acerbi in rosa — Miki diventerà il più anziano dell’Inter di Cristian Chivu. Ma lui sa di poter ancora dare qualcosa alla squadra e anche il club sa che dall’armeno può ottenere tanto. Inevitabilmente in termini di esperienza in spogliatoio e di capacità di farsi chioccia con gli elementi più giovani grazie a quella leadership esercitata silenziosamente che l’ha fatto diventare una colonna non solo del centrocampo nerazzurro".

"Il ritiro può attendere La possibilità che dopo questo doblete Mkhitaryan salutasse il calcio giocato è stata una riflessione che ha occupato a lungo i pensieri del giocatore. Anche quando la doppia vittoria di scudetto e Coppa Italia era lontana addirittura sette mesi. L’ottobre scorso, infatti, proprio lui si sentì di mettere in chiaro la propria posizione riguardo un eventuale ritiro: «A fine stagione valuterò se sarò ancora in grado di aiutare la squadra, continuare o smettere. Se dovessi dire basta, a 37 anni non avrò rimpianti: ho dato tutto». Ora prova una felicità diversa, quella di un nuovo «sì». La stessa che a breve potrà assaporare anche Stefan De Vrij, altro senatore a scadenza che dovrebbe restare a Milano come quinto centrale di difesa. L’Inter del futuro riparte dalle conferme", aggiunge Gazzetta.