L'armeno e il francese, per motivi diversi, potrebbero non indossare più la maglia nerazzurra nella prossima stagione

Fabio Alampi Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 10:37)

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In vista della prossima stagione, il centrocampo dell'Inter potrebbe subire dei cambiamenti. Tuttosport si sofferma, nello specifico, sulla situazione di Henrikh Mkhitaryan e di Andy Diouf. Due giocatori che, per motivi diversi, potrebbero non indossare più la maglia nerazzurra: "In un reparto di centrocampo dove l'Inter vuole inserire elementi con caratteristiche fisiche e tecniche differenti per permettere a Cristian Chivu di avere fra le mani soluzioni più varie, ci sono un paio di giocatori che dovranno decidere il loro futuro. In parte da soli, perché dalla scelta passerà una fetta della loro carriera, in parte col club. Si tratta di Andy Diouf ed Henrikh Mkhitaryan".

"L'armeno, 37 anni, come spiegato durante i festeggiamenti scudetto, dovrà capire se vorrà continuare a giocare o se appendere le scarpe al chiodo. L'Inter non è contraria alla sua permanenza: uomo spogliatoio o utilissimo come chioccia per i più giovani, Mkhitaryan per primo sa che la prossima stagione avrà meno spazio rispetto a quello avuto in quest'annata, già inferiore se paragonato al periodo con Simone Inzaghi. La sensazione è che la palla sia fra i piedi del giocatore: se accettasse di restare per un'altra stagione, sarà il sesto-settimo centrocampista, altrimenti l'Inter potrebbe andare avanti senza rimpiazzarlo".

"Più complessa la situazione legata a Diouf. Acquistato l'estate scorsa per "rimpiazzare" il mancato arrivo di Koné, l'ex Lens alla lunga si è dimostrato più utile da esterno destro a tutta fascia che da mezzala, il suo ruolo naturale. Ed è qui che si gioca questa partita: Chivu ha insistito molto nel lavorare sul francese come esterno, lui si sente ancora un centrocampista, però nell'Inter che verrà avrebbe spazio da laterale, come alternativa dei titolari. Spetterà a lui capire cosa voglia fare da grande. Se la scelta fosse quella di agire a centrocampo, potrebbe farlo da un'altra parte, con i nerazzurri pronti a metterlo sul mercato per cercare di recuperare i 25 milioni del suo investimento".