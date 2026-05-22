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Sportitalia: “Oltre a Jones l’Inter ha apprezza un altro nome e ha già chiesto informazioni”
L'Inter guarda alla Premier League per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E lo fa guardando non solo a Curtis Jones, fin da gennaio obiettivo di mercato per il centrocampo, ma anche un altro nome, apprezzato da tempo. Ne parla Gianluigi Longari su Sportitalia:
"Un altro profilo del quale abbiamo parlato risponde al nome di Dan Ndoye. L’ex giocatore del Bologna non ha vissuto una stagione indimenticabile in Premier League con la maglia del Nottingham Forest, ma continua a mantenere una valutazione alta. Nonostante ciò, in Italia chi ritiene di poterselo permettere sta raccogliendo informazioni su di lui".
"Lo ha fatto l’Inter, che lo apprezza da tempi non sospetti, e lo sta facendo anche la Roma in attesa di completare le valutazioni dopo che i programmi per la prossima stagione saranno chiari, così come le persone che si incaricheranno di renderli concreti".
(Fonte: Sportitalia)
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