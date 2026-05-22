FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario”

calciomercato

Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario”

Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario” - immagine 1
Come riferito da Matteo Moretto, infatti, c'è stato un primo approccio dall'Inghilterra per il centrocampista, che nelle prossime settimane farà ritorno all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sirene dalla Premier League per Aleksandar Stankovic. Come riferito da Matteo Moretto, infatti, c'è stato un primo approccio dall'Inghilterra per il centrocampista, che nelle prossime settimane farà ritorno all'Inter dopo l'esperienza al Bruges:

Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario”- immagine 2
Getty

"Stankovic ieri ha salutato il pubblico del Bruges tra le lacrime. Tornerà all'Inter, che eserciterà la recompra. Poi, bisognerà capire se i nerazzurri vorranno puntarci davvero. Il suo sogno è giocare a San Siro con l'Inter, ma saranno fatte delle valutazioni sul progetto e sulle offerte".

Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario”- immagine 3

"C'è stato un approccio del Brentford, ma non è una destinazione considerata dall'entourage del calciatore. Ederson? Molto vicino allo United, ci saranno nuovi contatti tra martedì e mercoledì per provare a chiudere per una cifra finale intorno ai 50 milioni di euro. Il calciatore ha già detto sì. Bisogna limare ancora qualcosa, ma tutto lascia pensare che si farà".

Leggi anche
Romano: “In un mondo ideale il colpo perfetto per l’Inter sarebbe quello di...
Inter, ecco la chiave per Koné: resta il nodo del prezzo. Fino a che punto la Roma può…

© RIPRODUZIONE RISERVATA