"Stankovic ieri ha salutato il pubblico del Bruges tra le lacrime. Tornerà all'Inter, che eserciterà la recompra. Poi, bisognerà capire se i nerazzurri vorranno puntarci davvero. Il suo sogno è giocare a San Siro con l'Inter, ma saranno fatte delle valutazioni sul progetto e sulle offerte".

"C'è stato un approccio del Brentford, ma non è una destinazione considerata dall'entourage del calciatore. Ederson? Molto vicino allo United, ci saranno nuovi contatti tra martedì e mercoledì per provare a chiudere per una cifra finale intorno ai 50 milioni di euro. Il calciatore ha già detto sì. Bisogna limare ancora qualcosa, ma tutto lascia pensare che si farà".