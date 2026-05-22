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Moretto: “Inter, la Premier su Stankovic! Ecco il primo club che lo ha chiesto e lo scenario”
Sirene dalla Premier League per Aleksandar Stankovic. Come riferito da Matteo Moretto, infatti, c'è stato un primo approccio dall'Inghilterra per il centrocampista, che nelle prossime settimane farà ritorno all'Inter dopo l'esperienza al Bruges:
"Stankovic ieri ha salutato il pubblico del Bruges tra le lacrime. Tornerà all'Inter, che eserciterà la recompra. Poi, bisognerà capire se i nerazzurri vorranno puntarci davvero. Il suo sogno è giocare a San Siro con l'Inter, ma saranno fatte delle valutazioni sul progetto e sulle offerte".
"C'è stato un approccio del Brentford, ma non è una destinazione considerata dall'entourage del calciatore. Ederson? Molto vicino allo United, ci saranno nuovi contatti tra martedì e mercoledì per provare a chiudere per una cifra finale intorno ai 50 milioni di euro. Il calciatore ha già detto sì. Bisogna limare ancora qualcosa, ma tutto lascia pensare che si farà".
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