Dopo una lunga riflessione, Henrikh Mkhitaryan ha deciso di rimandare il ritiro e giocare un altro anno con l'Inter

Marco Macca Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 16:32)

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Dopo una lunga riflessione, Henrikh Mkhitaryan ha deciso di rimandare il ritiro e giocare un altro anno con l'Inter. Il club nerazzurro è ben felice di continuare con l'armeno, che in questi anni si è rivelato un elemento fondamentale in campo, ma anche nello spogliatoio:

"A stretto giro il suo entourage dovrebbe quindi sedersi al tavolo con il club nerazzurro a cui stringerà la mano per ratificare un accordo di fatto già esistente. Il richiamo del campo, la voglia di rimanere nello spogliatoio e anche l’attaccamento ai colori nerazzurri sono fattori che hanno ancora una certa incidenza nelle sue valutazioni e che evidentemente a oggi non ha alcuna intenzione di trascurare. Chivu potrà fare affidamento sull’esperienza incredibile di un giocatore che è stato valore aggiunto in questi anni e riferimento in campo e nello spogliatoio".

"Leader silenzioso, mai protagonista di episodi negativi: dal suo arrivo ad Appiano Gentile ha dato l’esempio sull’approccio in gara e in allenamento ai compagni più giovani. Completerà la mediana, in attesa di capire chi possa partire a questo punto per far spazio ai nuovi arrivi che Marotta e Ausilio hanno in mente, sempre pronto a dare un contributo e senza creare problemi al tecnico".

(Fonte: Corriere dello Sport)