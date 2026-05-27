Inter, rinnovo Chivu: “Inserita un’opzione nel contratto. E a febbraio…”

"Il prolungamento, dal 2027 al 2028, che dentro l’Inter veniva dato per scontato addirittura dallo scorso febbraio, assicurerà a Chivu anche un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Del resto, quando aveva firmato (era il 9 giugno 2025), Chivu era “solo” un tecnico con 13 panchine di una squadra professionistica, con una salvezza conquistata, però".

"Ora, invece, è un allenatore che si è dimostrato assolutamente all’altezza di guidare un gruppo di campioni e di riportarli al successo. Insomma, la risposta ai dubbiosi è stata servita… Gli emolumenti del tecnico rumeno passeranno da circa 2,5 milioni a stagione, fino a sfiorare i 4, bonus compresi. Nel contratto, inoltre, è stata inserita un’opzione per un ulteriore anno insieme. La visione, quindi, non è solo per il futuro immediato, ma pure per quello a medio e lungo termine".