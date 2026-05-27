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calciomercato
Inter, rinnovo Chivu: “Inserita un’opzione nel contratto. E a febbraio…”
E' ormai definita la trattativa per il rinnovo di Cristian Chivu, che nei prossimi giorni firmerà il prolungamento con l'Inter. Il Corriere dello Sport riporta alcuni dettagli presenti nel nuovo contratto dell'allenatore:
"Il prolungamento, dal 2027 al 2028, che dentro l’Inter veniva dato per scontato addirittura dallo scorso febbraio, assicurerà a Chivu anche un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Del resto, quando aveva firmato (era il 9 giugno 2025), Chivu era “solo” un tecnico con 13 panchine di una squadra professionistica, con una salvezza conquistata, però".
"Ora, invece, è un allenatore che si è dimostrato assolutamente all’altezza di guidare un gruppo di campioni e di riportarli al successo. Insomma, la risposta ai dubbiosi è stata servita… Gli emolumenti del tecnico rumeno passeranno da circa 2,5 milioni a stagione, fino a sfiorare i 4, bonus compresi. Nel contratto, inoltre, è stata inserita un’opzione per un ulteriore anno insieme. La visione, quindi, non è solo per il futuro immediato, ma pure per quello a medio e lungo termine".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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