L'orientamento dell'Inter sembra ormai chiaro riguardo al futuro della porta. I nerazzurri, infatti, sono sempre più convinti di dare un'opportunità da titolare a Josep Martinez nella prossima stagione, magari affiancandogli un secondo d'esperienza che possa garantire affidabilità e sicurezza.

Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, quel nome potrebbe essere Provedel, in scadenza nel 2027 con la Lazio e reduce da un'annata in chiaro scuro a causa di alcuni problemi fisici. E' lui il profilo in cima alla lista in Viale della Liberazione:

"L’estremo difensore ha ancora un contratto con la Lazio e non è in scadenza. Bisognerà capire se rientrerà o meno nei piani di Gattuso, ma l'Inter avrebbe scelto proprio Provedel come portiere da affiancare a Martinez per la prossima stagione", si legge su gianlucadimarzio.com.