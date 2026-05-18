"La domenica del Double è per qualcuno anche la domenica dell'addio, come Sommer (139 presenze in 3 stagioni, con 67 clean sheet e 2 scudetti) e Darmian (218 partite in nerazzurro, con 6 gol e 9 trofei da sommare ai 4 vinti con lo United). A entrambi Chivu riserva a metà ripresa la sostituzione-passerella", sottolinea il Giornale.