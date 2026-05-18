La giornata di ieri per qualche giocatore è stata l'ultima con la maglia dell'Inter. Tanti i nerazzurri che a fine stagione saluteranno, anche se qualcuno potrebbe anche restare.
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Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…
"La domenica del Double è per qualcuno anche la domenica dell'addio, come Sommer (139 presenze in 3 stagioni, con 67 clean sheet e 2 scudetti) e Darmian (218 partite in nerazzurro, con 6 gol e 9 trofei da sommare ai 4 vinti con lo United). A entrambi Chivu riserva a metà ripresa la sostituzione-passerella", sottolinea il Giornale.
"Ho il contratto in scadenza, parlerò con club. Vedremo cosa si deciderà di fare", dice Darmian, non nascondendo la speranza di restare. "Io davvero non lo so, non ho deciso se smettere o continuare", confessa poi Mkhitaryan, cui volentieri Marotta allungherebbe un altro po' la vita nerazzurra. Uno dei parametri zero più azzeccati della storia, nelle estati in cui l'Inter (che pure già vinceva) doveva fare di necessità virtù, cioè mercati con tanta fantasia e poco denaro. Anche De Vrij potrebbe restare".
(Il Giornale)
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