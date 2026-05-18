FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…

calciomercato

Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…

Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij… - immagine 1
La giornata di ieri per qualche giocatore è stata l'ultima con la maglia dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La giornata di ieri per qualche giocatore è stata l'ultima con la maglia dell'Inter. Tanti i nerazzurri che a fine stagione saluteranno, anche se qualcuno potrebbe anche restare.

Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…- immagine 2
Getty Images

"La domenica del Double è per qualcuno anche la domenica dell'addio, come Sommer (139 presenze in 3 stagioni, con 67 clean sheet e 2 scudetti) e Darmian (218 partite in nerazzurro, con 6 gol e 9 trofei da sommare ai 4 vinti con lo United). A entrambi Chivu riserva a metà ripresa la sostituzione-passerella", sottolinea il Giornale.

Mkhitaryan, Marotta gli allungherebbe volentieri un altro po’ la vita nerazzurra. De Vrij…- immagine 3
Getty Images

"Ho il contratto in scadenza, parlerò con club. Vedremo cosa si deciderà di fare", dice Darmian, non nascondendo la speranza di restare. "Io davvero non lo so, non ho deciso se smettere o continuare", confessa poi Mkhitaryan, cui volentieri Marotta allungherebbe un altro po' la vita nerazzurra. Uno dei parametri zero più azzeccati della storia, nelle estati in cui l'Inter (che pure già vinceva) doveva fare di necessità virtù, cioè mercati con tanta fantasia e poco denaro. Anche De Vrij potrebbe restare".

(Il Giornale)

Leggi anche
Di Marzio – Inter, il sogno a destra è Palestra: ma 40 mln potrebbero non bastare, ecco perché
Corsport sicuro: “Inter ha grandi ambizioni sul mercato, a partire dal sogno che ha il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA