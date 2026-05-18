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Di Marzio – Inter, il sogno a destra è Palestra: ma 40 mln potrebbero non bastare, ecco perché

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L'esterno di proprietà dell'Atalanta è sempre nel mirino del club nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Getty Images

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Intervistato da Libero, Denzel Dumfries ha lasciato la porta aperta a proposito del suo futuro all'Inter. "Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola. Io posso dirti che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione". Se l'esterno olandese dovesse partire, ecco che in quel caso il club nerazzurro dovrebbe andare sul mercato alla ricerca del sostituto. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il sogno è Marco Palestra.

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"Il sogno non dichiarato per la fascia destra rimane quello di Marco Palestra, ma 40 milioni potrebbero non bastare, con l'Atalanta sta aspettando di capire quali sono anche le manovre in Premier League, dove per esempio il Manchester City con l'arrivo di Enzo Maresca potrebbe decidere di fare un tentativo perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche. È quindi chiaro che il prezzo potrebbe aumentare e quindi andare su quei 50-60 milioni di euro che diventano difficili da spendere, solo per un giocatore, considerando appunto il budget di cui abbiamo parlato prima".

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