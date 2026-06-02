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Inter, pressing “di squadra” per Palestra: “I Nazionali da settimane starebbero…”

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Come riferisce Libero oggi in edicola, infatti, i Nazionali italiani nerazzurri starebbero cercando di convincere il calciatore a trasferirsi a Milano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Tutta l'Inter in pressing su Marco Palestra. Come riferisce Libero oggi in edicola, infatti, i Nazionali italiani nerazzurri starebbero cercando di convincere il calciatore a trasferirsi a Milano:

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"Ci sono anche dei fattori che possono favorire un trasferimento a Milano Innanzitutto i rapporti tra Inter e Atalanta. Nonostante gli attriti per il caso legato ad Ademola Lookman, con la trattativa sfumata l'estate scorsa, due dirigenze vanno d'accordo, favorendo le contrattazioni".

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"E poi c'è l'elemento Nazionale. I giocatori azzurri dell'Inter, infatti, starebbero corteggiando da settimane l'esterno di proprietà dell'Atalanta".

(Fonte: Libero)

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