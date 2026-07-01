FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione

calciomercato

Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione

Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione - immagine 1
L'attaccante classe 2006 è pronto per lasciare i nerazzurri e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per Matteo Spinaccè è in arrivo un nuovo capitolo per la sua carriera. L'attaccante classe 2006 dell'Inter, dopo una stagione in Serie C con l'U23 nerazzurra (con tanto di esordio in Prima Squadra), è pronto per il salto di categoria.

Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione- immagine 2
Getty Images

Secondo La voce di Mantova, nella giornata di ieri è arrivato il sì della dirigenza interista: il giocatore si trasferirà in riva al Mincio in prestito con diritto di riscatto.

Leggi anche
Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter?
Messaggero Veneto – Emerge il vero motivo dello stop a Solet: l’Inter non crede...

© RIPRODUZIONE RISERVATA