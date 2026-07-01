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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione
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Inter, via libera per la cessione di Spinaccè al Mantova: i dettagli dell’operazione
L'attaccante classe 2006 è pronto per lasciare i nerazzurri e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera
Per Matteo Spinaccè è in arrivo un nuovo capitolo per la sua carriera. L'attaccante classe 2006 dell'Inter, dopo una stagione in Serie C con l'U23 nerazzurra (con tanto di esordio in Prima Squadra), è pronto per il salto di categoria.
Secondo La voce di Mantova, nella giornata di ieri è arrivato il sì della dirigenza interista: il giocatore si trasferirà in riva al Mincio in prestito con diritto di riscatto.
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