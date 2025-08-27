Inter, Mkhitaryan in scadenza a giugno 2026: cosa filtra sul suo futuro

Cosa filtra sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2026. L’armeno ha giocato dal 1’ anche all’esordio in campionato contro il Torino: ecco le ultimissime secondo DAZN.
“In mezzo al campo è un motorino instancabile, ma già prima della finale di Champions persa contro il PSG aveva iniziato a paventare il ritiro. Difficile ipotizzare un rinnovo contrattuale", si legge in merito al futuro di Mkhitaryan.
