Sembrava tutto fatto per il passaggio di Tomas Palacios al Santos ma Matteo Moretto ha spiegato il perché la trattativa non si farà

"Sembrava un affare fatto tra Palacios e Santos, prestito con diritto intorno ai 10 mln di euro più il 30% sulla rivendita in favore dell'Inter ma il calciatore, nelle ultime ore, ha bloccato tutto. Il trasferimento, ad oggi, è off. Il calciatore ci ha ripensato, non vuole andare al Santos, non apre alla soluzione brasiliana. C'è stato anche un problema di agenti in questa storia, Palacios non va al Santos"