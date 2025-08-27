Il futuro di Tomas Palacios resta un mistero. Sembrava tutto fatto per il passaggio del difensore argentino al Santos ma il calciatore ha detto no.
Sembrava tutto fatto per il passaggio di Tomas Palacios al Santos ma Matteo Moretto ha spiegato il perché la trattativa non si farà
Dall'Argentina parlano anche di un interessamento di altri club europei ed uno italiano mentre in Italia non si esclude anche l'ipotesi che Palacios possa rimanere per fare il sesto difensore.
Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione:
"Sembrava un affare fatto tra Palacios e Santos, prestito con diritto intorno ai 10 mln di euro più il 30% sulla rivendita in favore dell'Inter ma il calciatore, nelle ultime ore, ha bloccato tutto. Il trasferimento, ad oggi, è off. Il calciatore ci ha ripensato, non vuole andare al Santos, non apre alla soluzione brasiliana. C'è stato anche un problema di agenti in questa storia, Palacios non va al Santos"
