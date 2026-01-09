Nel corso della conferenza stampa di oggi, Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato così della situazione legata a Kristjan Asllani, in prestito dall'Inter ma al centro di alcune voci di mercato: "E' in considerazione, lo è stato fino adesso.
Baroni: “La verità su Asllani! Nelle ultime partite non c’è stato perché…”
Il giocatore ha sempre avuto un comportamento top, il ragazzo è e rimane un giocatore del Toro. E' chiaro che, insieme, stiamo cercando di lavorare e migliorare. Queste partite in cui non c'è stato, è stato anche per caratteristiche: ho visto maggior dinamicità in Ilkhan che aveva voglia di dimostrare e gli ho dato le chances".
