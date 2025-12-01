Il difensore dell’Hajduk, Branimir Mlačić (18 anni), è forse la più grande rivelazione della nuova stagione della HNL. L'Inter lo vuole

Redazione1908 1 dicembre - 20:32

Il difensore dell’Hajduk, Branimir Mlačić (18 anni), è forse la più grande rivelazione della nuova stagione della HNL. Ha ricevuto l’occasione all’improvviso, a inizio campionato, dopo le partenze di Dominik Prpić e Filip Uremović da Poljud. Con pochi difensori disponibili, Gonzalo Garcia lo ha gettato subito nella mischia, e oggi questo ragazzo è diventato uno dei giocatori chiave dell’Hajduk.

È ormai un titolare inamovibile: ha disputato 15 partite e ha dimostrato molto rapidamente a tutti di avere un potenziale enorme. Sicurissimo nel gioco aereo, tecnicamente preparato, capace di impostare da dietro, e uno dei suoi punti di forza è la lettura del gioco.

Il progetto dell'Inter — Recentemente è trapelato che uno scout del Liverpool lo ha osservato dal vivo nella partita contro il Rijeka, ma – come riporta Germanijak – non sono gli unici ad aver posato gli occhi sul talentuoso difensore. Pare infatti che anche l’Inter sia interessata. Secondo il portale, i dirigenti dell’Hajduk la scorsa settimana sono stati a Milano per trattare: i nerazzurri vorrebbero chiudere il trasferimento entro la fine dell’anno, lasciando però Mlačić in prestito a Poljud fino all’estate.

Non è noto l’importo del trasferimento. Su Transfermarkt il suo valore è di 800 mila euro, ma è chiaro che l’Inter non lo otterrà per quella cifra. Ha firmato da poco un contratto fino al 2029 e quindi è quasi certo che il club di Spalato chieda almeno tre o quattro milioni di euro. Le trattative sarebbero già in fase avanzata e sembra che il giovane difensore sia sempre più vicino alla firma con il gigante italiano.

La percentuale sulla rivendita — A Milano lo attenderebbe Petar Sučić, e nel settore giovanile dell’Inter c’è anche l’ex giocatore dell’Hajduk Duje Slatina (16 anni), che Mlačić conosce bene dai tempi delle giovanili del club spalatino. Non ci sono ancora cifre ufficiali, anche se l’Hajduk punta a ottenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. I colloqui sul possibile trasferimento proseguiranno anche questa settimana e, salvo imprevisti, l’intera operazione dovrebbe essere chiusa nelle prossime settimane, comunque entro la fine dell’anno.