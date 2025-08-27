FC Inter 1908
L'esperto di mercato sul canale YouTube di Romano ha fatto il punto sull'attaccante iraniano in uscita dall'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

L'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Romano ha fatto il punto sull'attaccante iraniano Mehdi Taremi in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce ci sono due club, uno di Serie A. Il Sassuolo continua a essere interessato, nonostante le parole del dg Carnevali.

"Taremi continua ad avere il Sassuolo che chiede. Difficile il Psv che è ancora in piedi, ma difficile per una questione di costi".

