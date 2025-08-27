L'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Romano ha fatto il punto sull'attaccante iraniano Mehdi Taremi in uscita dall'Inter. Sulle sue tracce ci sono due club, uno di Serie A. Il Sassuolo continua a essere interessato, nonostante le parole del dg Carnevali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Taremi, Sassuolo non molla. Psv ancora in piedi, ma difficile per un motivo”
calciomercato
Moretto: “Taremi, Sassuolo non molla. Psv ancora in piedi, ma difficile per un motivo”
L'esperto di mercato sul canale YouTube di Romano ha fatto il punto sull'attaccante iraniano in uscita dall'Inter
"Taremi continua ad avere il Sassuolo che chiede. Difficile il Psv che è ancora in piedi, ma difficile per una questione di costi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA