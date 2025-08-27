FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula

calciomercato

CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula

CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula - immagine 1
Il difensore argentino lascia l’Inter per il Santos in prestito con riscatto a 10 milioni. Taremi ultimo esubero.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter si prepara a concludere un’altra operazione in uscita.

Tomas Palacios è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi in Brasile: si accaserà al Santos in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula- immagine 2
Getty Images

L’intero ingaggio dell’argentino sarà a carico del club verdeoro, mentre i nerazzurri manterranno il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto.

Resta in sospeso la situazione di Taremi, ultimo esubero rimasto in rosa.

CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula- immagine 3
Getty Images

Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra Inter e Sassuolo, inclusa una chiacchierata tra Marotta e Carnevale a margine della Supercoppa Primavera.

Leggi anche
CdS / Inter, Taremi-Sassuolo: contatto Marotta-Carnevali. Palacios-Santos, cifre e formula
Inter, colpo in difesa last minute? Fissate le due condizioni: i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA