Tomas Palacios è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi in Brasile: si accaserà al Santos in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

L’intero ingaggio dell’argentino sarà a carico del club verdeoro, mentre i nerazzurri manterranno il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto.

Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra Inter e Sassuolo, inclusa una chiacchierata tra Marotta e Carnevale a margine della Supercoppa Primavera.