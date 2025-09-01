Nelle ultime ore è emerso il nome di Manuel Akanji per la difesa dell'Inter. Lo svizzero diventerebbe un'opzione per i nerazzurri nel caso in cui dovesse partire Benjamin Pavard, scenario comunque difficile in queste ultime ore di mercato.
Lo svizzero diventerebbe un'opzione per i nerazzurri nel caso in cui dovesse partire Benjamin Pavard, scenario comunque difficile
E Matteo Moretto, in live con Fabrizio Romano, ha parlato così di Akanji-Inter: "Se questa questione Akanji non dovesse svilupparsi oggi, occhio per il futuro: perché l'Inter continuerà a lavorarci anche per il futuro. E' un nome che dobbiamo tenere nella lista dell'Inter".
