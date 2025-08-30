L'Al Hilal di Simone Inzaghi sta spingendo forte per convincere Piero Ausilio ad accettare l'offerta araba: le ultime

Matteo Pifferi Redattore 30 agosto - 10:10

Ormai non è più un mistero: l'Al Hilal di Simone Inzaghi sta spingendo forte per convincere Piero Ausilio ad accettare l'offerta e iniziare una nuova avventura.

Non è ancora chiara, invece, la volontà dell'attuale direttore sportivo dell'Inter ma il momento della scelta definitiva non è così distante. A confermarlo sono Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

Moretto conferma come l'Al Hilal stia spingendo: "L'Al Hilal sta spingendo forte e aspetta una risposta da Piero Ausilio, la proposta c'è, l'Al Hilal si è fatto avanti in maniera concreta.

Credo che nel mese di settembre ci sarà la risposta, vedremo se sarà un sì o un no. L'Al Hilal sta aspettando segnali da Ausilio"

Romano, poi, conferma: "Saranno giorni importanti, sappiamo quanto Ausilio sia legatissimo anche a livello temporale, da record, il rapporto tra Ausilio e l'Inter, per lui sarà il tempo della scelta"