Secondo quanto riporta Matteo Moretto, l’interesse della società saudita è molto concreto e a settembre il dirigente potrebbe dire addio all'Inter. "È cercato con grandissima insistenza dall'Al-Hilal. La notizia è rimbalzata dall'Arabia e che vi confermiamo, è una possibilità a partire da settembre in poi. L'Al Hilal vuole fortemente Ausilio".