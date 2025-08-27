Il futuro di Piero Ausilio potrebbe essere lontano da Milano. Il direttore sportivo dell’Inter, infatti, è finito nel mirino dell’Al-Hilal, ormai deciso a coinvolgerlo nel proprio progetto sportivo.
Moretto – Al Hilal fortissimo su Ausilio, cosa può succedere ora
Il direttore sportivo dell’Inter è finito nel mirino dell’Al-Hilal
Secondo quanto riporta Matteo Moretto, l’interesse della società saudita è molto concreto e a settembre il dirigente potrebbe dire addio all'Inter. "È cercato con grandissima insistenza dall'Al-Hilal. La notizia è rimbalzata dall'Arabia e che vi confermiamo, è una possibilità a partire da settembre in poi. L'Al Hilal vuole fortemente Ausilio".
