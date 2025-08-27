Arrivano importanti novità sul mercato dell'Inter, quando mancano pochi giorni alla chiusura della finestra estiva.
Moretto – Accordo Inter-Olympiakos per Taremi! Cosa manca e le altre opzioni
Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, Inter e Olympiakos hanno raggiunto un accordo per Taremi: le ultime
Matteo Moretto, intervenuto sull'account Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato alcuni aggiornamenti su Taremi, ormai fuori dai piani dell'Inter:
"C'è l'accordo Inter-Olympiakos per Taremi ma non c'è ancora l'ok del calciatore, vedremo come si evolverà il tema. E' stato cercato nei giorni scorsi dal Lille, dal PSV, dal Sassuolo ma nessun club fino ad oggi è riuscito ad affondare"
Taremi, tra l'altro, non è stato inserito nella lista Serie A dall'Inter, altro segnale che il suo futuro sarà lontano dall'Inter.
