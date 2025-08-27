FC Inter 1908
Moretto – Accordo Inter-Olympiakos per Taremi! Cosa manca e le altre opzioni

Inter Taremi
Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, Inter e Olympiakos hanno raggiunto un accordo per Taremi: le ultime
Matteo Pifferi 

Arrivano importanti novità sul mercato dell'Inter, quando mancano pochi giorni alla chiusura della finestra estiva.

Matteo Moretto, intervenuto sull'account Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato alcuni aggiornamenti su Taremi, ormai fuori dai piani dell'Inter:

"C'è l'accordo Inter-Olympiakos per Taremi ma non c'è ancora l'ok del calciatore, vedremo come si evolverà il tema. E' stato cercato nei giorni scorsi dal Lille, dal PSV, dal Sassuolo ma nessun club fino ad oggi è riuscito ad affondare"

Taremi, tra l'altro, non è stato inserito nella lista Serie A dall'Inter, altro segnale che il suo futuro sarà lontano dall'Inter.

