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Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”
Manu Koné è stato accostato anche all’Inter in queste settimane, come possibile rinforzo per il centrocampo. Così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato del futuro del francese, ora impegnato ai Mondiali:
“Manu Koné? Tante squadre accostate al giocatore, è stato detto che era molto vicino all’Arsenal, notizia che abbiamo sviscerato e abbiamo spiegato che non è un obiettivo dei Gunners. Si è trattato di un movimento dell’entourage del giocatore.
È uscita la pista Atletico Madrid, la verità è che già qualche settimana fa dissi che Koné è stato proposto all’Atletico ma i Colchoneros hanno altre priorità, sia dal punto di vista tecnico che di profilo del giocatore proprio. A oggi è l’Atletico che dice no a Koné e non viceversa, è una pista da non seguire”.
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