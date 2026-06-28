FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”

calciomercato

Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”

Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…” - immagine 1
Manu Koné è stato accostato anche all’Inter in queste settimane, come possibile rinforzo a centrocampo: così Matteo Moretto sul suo futuro
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”- immagine 2

Manu Koné è stato accostato anche all’Inter in queste settimane, come possibile rinforzo per il centrocampo. Così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato del futuro del francese, ora impegnato ai Mondiali:

Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”- immagine 3
Getty Images

“Manu Koné? Tante squadre accostate al giocatore, è stato detto che era molto vicino all’Arsenal, notizia che abbiamo sviscerato e abbiamo spiegato che non è un obiettivo dei Gunners. Si è trattato di un movimento dell’entourage del giocatore.

Moretto svela: “È l’Atletico che dice no a Koné, non viceversa! La verità è che per lui c’è…”- immagine 4
Getty Images

È uscita la pista Atletico Madrid, la verità è che già qualche settimana fa dissi che Koné è stato proposto all’Atletico ma i Colchoneros hanno altre priorità, sia dal punto di vista tecnico che di profilo del giocatore proprio. A oggi è l’Atletico che dice no a Koné e non viceversa, è una pista da non seguire”.

Leggi anche
In UK – Jones vuole l’Inter, affare non sfumato. Ma i dirigenti hanno detto al...
Repubblica – Kone rifiuta l’Atletico, rischia N’Dicka. Piomba l’Inter con questa cifra

© RIPRODUZIONE RISERVATA