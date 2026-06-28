“Manu Koné? Tante squadre accostate al giocatore, è stato detto che era molto vicino all’Arsenal, notizia che abbiamo sviscerato e abbiamo spiegato che non è un obiettivo dei Gunners. Si è trattato di un movimento dell’entourage del giocatore.

È uscita la pista Atletico Madrid, la verità è che già qualche settimana fa dissi che Koné è stato proposto all’Atletico ma i Colchoneros hanno altre priorità, sia dal punto di vista tecnico che di profilo del giocatore proprio. A oggi è l’Atletico che dice no a Koné e non viceversa, è una pista da non seguire”.