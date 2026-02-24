FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi”

calciomercato

Moretto: “Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi”

Moretto: “Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi” - immagine 1
Questa la notizia raccontata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alla situazione del difensore dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il Barcellona continua a monitorare Alessandro Bastoni per il futuro. E' questa la notizia raccontata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alla situazione del difensore dell'Inter.

Moretto: “Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi”- immagine 2
Getty Images

"Il Barcellona è concentrato sulle elezioni e lì si capirà chi proseguirà e chi no e quale mercato ci sarà: ma voglio confermarvi una notizia. Alessandro Bastoni resta uno dei profili maggiormente apprezzati dai Blaugrana per migliorare la difesa: ovviamente costa tantissimo e sta trattando il rinnovo con l'Inter, ci sono tante carte a favore di un proseguimento del matrimonio.

Inter Bastoni
Getty Images

Però voglio registrare e confermare che il difensore è nella lista del Barcellona: stanno cercando un centrale mancino che possa anche salire, vedremo se deciderà di affondare. Ci sono tanti ostacoli: il costo e la sua volontà. E' un'idea che andrebbe sviluppata nel tempo".

Leggi anche
Inter, prossimo mercato grandi novità! Di Marzio: “Colpo in porta, 2 nomi in difesa e in...
Rientra Dumfries, prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA