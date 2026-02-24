Il Barcellona continua a monitorare Alessandro Bastoni per il futuro. E' questa la notizia raccontata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alla situazione del difensore dell'Inter.
Moretto: "Bastoni il grande sogno del Barcellona. Due ostacoli pesantissimi"
"Il Barcellona è concentrato sulle elezioni e lì si capirà chi proseguirà e chi no e quale mercato ci sarà: ma voglio confermarvi una notizia. Alessandro Bastoni resta uno dei profili maggiormente apprezzati dai Blaugrana per migliorare la difesa: ovviamente costa tantissimo e sta trattando il rinnovo con l'Inter, ci sono tante carte a favore di un proseguimento del matrimonio.
Però voglio registrare e confermare che il difensore è nella lista del Barcellona: stanno cercando un centrale mancino che possa anche salire, vedremo se deciderà di affondare. Ci sono tanti ostacoli: il costo e la sua volontà. E' un'idea che andrebbe sviluppata nel tempo".
