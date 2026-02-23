Al tavolo de La Domenica Sportiva si torna a parlare dell'episodio Bastoni-Kalulu di Inter-Juve del 14 febbraio: ecco lo scambio

Marco Astori Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 10:36)

Al tavolo de La Domenica Sportiva si torna a parlare dell'episodio Bastoni-Kalulu di Inter-Juve del 14 febbraio, commentando la scelta della Figc di non concedere la grazia al difensore bianconero. Ecco lo scambio tra Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Lele Adani.

Panatta: "La mancata grazia a Kalulu? Sicuramente diranno che c'è un regolamento, ma è una vergogna. Deve esistere la prova tv per le simulazioni e per discolpare chi non ha fatto fallo. Deve essere cambiato il regolamento, la federazione ha sprecato un'occasione per dare un segnale".

Graziani: "Anche perché c'è un reo confesso. Bastoni, nella situazione che ha vissuto, è stato talmente intelligente nel riconoscere tutta la negatività che si è portato dietro. Quando si è scusato ha fatto un appello anche ai bambini dicendo di non fare quello che ha fatto lui: ha fatto "una carognata" e qualcosa che non doveva fare. A quel punto la federazione doveva cambiare qualcosa: non squalificare Bastoni ma Kalulu avrebbe dovuto giocare".

Adani: "Impossibile non essere d'accordo ma è utopia pensare che solo perché c'è stata un'ammissione chiesta a livello di gogna mediatica. In questo weekend io ne ho viste 30 di simulazioni non sottolineate perché non è Inter-Juve e gli altri sono figli di nessuno. Il regolamento venga cambiato da dirigenti spesso miopi attenti alle poltrone".