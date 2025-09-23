"Carlos Augusto in questo inizio di stagione sta facendo molto bene. Ha un contratto in scadenza nel 2028 con l'Inter. In estate è stato sondato da un club straniero, perché l'Atletico Madrid a un certo punto ci ha pensato, anche se l'idea non si è concretizzata. L'Inter se lo gode e sta pensando, con calma, senza fretta, a un possibile rinnovo di contratto".