Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato anche della situazione e del futuro di Carlos Augusto, tra le note più liete dell'inizio di stagione dell'Inter:
Moretto: “Carlos Augusto, in estate sondaggio Atletico. L’Inter pensa al rinnovo: lo scenario”
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato anche della situazione e del futuro di Carlos Augusto
"Carlos Augusto in questo inizio di stagione sta facendo molto bene. Ha un contratto in scadenza nel 2028 con l'Inter. In estate è stato sondato da un club straniero, perché l'Atletico Madrid a un certo punto ci ha pensato, anche se l'idea non si è concretizzata. L'Inter se lo gode e sta pensando, con calma, senza fretta, a un possibile rinnovo di contratto".
"Un tema da affrontare nei prossimi mesi. Il club è estremamente soddisfatto delle sue prestazioni, le parti sono felici insieme e non è escluso che si possa arrivare a un prolungamento di contratto".
