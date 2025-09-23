FC Inter 1908
Moretto: “Carlos Augusto, in estate sondaggio Atletico. L’Inter pensa al rinnovo: lo scenario”

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato anche della situazione e del futuro di Carlos Augusto
Marco Macca
Marco Macca 

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato anche della situazione e del futuro di Carlos Augusto, tra le note più liete dell'inizio di stagione dell'Inter:

"Carlos Augusto in questo inizio di stagione sta facendo molto bene. Ha un contratto in scadenza nel 2028 con l'Inter. In estate è stato sondato da un club straniero, perché l'Atletico Madrid a un certo punto ci ha pensato, anche se l'idea non si è concretizzata. L'Inter se lo gode e sta pensando, con calma, senza fretta, a un possibile rinnovo di contratto".

"Un tema da affrontare nei prossimi mesi. Il club è estremamente soddisfatto delle sue prestazioni, le parti sono felici insieme e non è escluso che si possa arrivare a un prolungamento di contratto".

