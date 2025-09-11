Dopo l'indiscrezione di Fabrizio Romano, arriva anche la conferma di Matteo Moretto, che ha parlato così del futuro del difensore sudamericano

Tutto confermato: l'Inter è sul difensore del Bruges Joel Ordonez. Dopo l'indiscrezione di Fabrizio Romano, arriva anche la conferma di Matteo Moretto, che ha parlato così del futuro del difensore sudamericano: "Parliamo di un possibile acquisto futuro, è un calciatore giovane e su cui l'Inter lavora su diverse settimane.

Potrebbe essere un potenziale obiettivo in vista dei prossimi mercati. Il club sta seguendo con grandissima attenzione Joel Ordonez, centrale del Bruges di 21 anni. E' in scadenza dal 2028, ma quest'estate è stato vicinissimo ad un club arabo e al Marsiglia: poi la situazione si è arenata.

E posso dirvi che l'Inter già in estate ha iniziato a lavorarci sotto traccia, più per giugno che per gennaio. Vediamo se poi dopo i dialoghi potranno intensificarsi, ma sappiamo che l'Inter ci lavorerà anche nei prossimi mesi perché il nome è concreto".