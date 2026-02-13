Fra i tanti calciatori in scadenza di contratto con l'Inter, c'è anche Stefan de Vrij, già vicino a lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione di gennaio, quando si era profilato un suo possibile trasferimento all'Al Hilal di Inzaghi in cambio di Joao Cancelo, poi finito al Barcellona.
Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle”
Secondo quanto riferisce su YouTube Matteo Moretto, il difensore non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club:
"De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno e già a gennaio è stato vicino all'addio in direzione Al Hilal. Ha pochissime se non nulle chance di rinnovare con i nerazzurri. Si profila, dunque, un addio a fine stagione".
