FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle”

calciomercato

Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle”

Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle” - immagine 1
Fra i tanti calciatori in scadenza di contratto con l'Inter, c'è anche Stefan de Vrij, già vicino a lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Fra i tanti calciatori in scadenza di contratto con l'Inter, c'è anche Stefan de Vrij, già vicino a lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione di gennaio, quando si era profilato un suo possibile trasferimento all'Al Hilal di Inzaghi in cambio di Joao Cancelo, poi finito al Barcellona.

Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle”- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riferisce su YouTube Matteo Moretto, il difensore non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club:

Moretto: “De Vrij, con l’addio sarà addio. Chance di rinnovare praticamente nulle”- immagine 3
Getty Images

"De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno e già a gennaio è stato vicino all'addio in direzione Al Hilal. Ha pochissime se non nulle chance di rinnovare con i nerazzurri. Si profila, dunque, un addio a fine stagione".

Leggi anche
Giorno: “Inter, futuro Thuram? Lui non vorrebbe ‘usare’ la clausola, ma non è...
Attenzione al futuro di Frattesi: “Per l’estate è nata l’idea di uno scambio con…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA