Romano: “L’Inter c’è eccome su Muharemovic, promosso da Ausilio. Costi e incastro Juve…”

Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Tarik Muharemovic
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Tarik Muharemovic: "Mantengo la linea che vi ho raccontato: per Muharemovic l'operazione si fa in estate, questo è il messaggio del Sassuolo.

Poi il mercato a volte cambia strada in cinque minuti, ma oggi il Sassuolo fa sapere che a gennaio non si vende: si sta lavorando in ottica giugno. L'Inter c'è, piace molto a Piero Ausilio: l'Inter lo ha già promosso a livello di caratteristiche. Bisogna capire a livello di costi se si può trovare una soluzione col Sassuolo.

La Juve ha già fatto valutazioni: avendo il 50% della rivendita può sfruttare una situazione vantaggiosa: o incasserà dal Sassuolo o può riportarlo a casa con un prezzo scontato. La Juve è molto attenta e ha avuto contatti con gli agenti, l'Inter c'è eccome ma a livello di costi bisogna capire come incastrarla".

