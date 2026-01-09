Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Tarik Muharemovic : "Mantengo la linea che vi ho raccontato: per Muharemovic l'operazione si fa in estate, questo è il messaggio del Sassuolo.

Poi il mercato a volte cambia strada in cinque minuti, ma oggi il Sassuolo fa sapere che a gennaio non si vende: si sta lavorando in ottica giugno. L'Inter c'è, piace molto a Piero Ausilio: l'Inter lo ha già promosso a livello di caratteristiche. Bisogna capire a livello di costi se si può trovare una soluzione col Sassuolo.

La Juve ha già fatto valutazioni: avendo il 50% della rivendita può sfruttare una situazione vantaggiosa: o incasserà dal Sassuolo o può riportarlo a casa con un prezzo scontato. La Juve è molto attenta e ha avuto contatti con gli agenti, l'Inter c'è eccome ma a livello di costi bisogna capire come incastrarla".