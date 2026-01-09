Arrivano buone notizie da Appiano Gentile in vista di Inter-Napoli, match clou che potrebbe rappresentare un punto di svolta in ottica scudetto. Come riportato da Sky Sport, Chivu può sorridere perché l'infermeria va via via svuotandosi: Darmian e Diouf, infatti, si sono allenati oggi in gruppo e tornano quindi a disposizione.

In attacco c'è la ThuLa, sulle fasce Luis Henrique e Dimarco mentre in mezzo al campo Zielinski torna titolare e comporrà il trio con Calhanoglu e Barella. Sommer sarà tra i pali ma il dubbio è in difesa: Bastoni torna titolare dopo aver riposato a Parma, Akanji è un punto fermo ma il dubbio riguarda Acerbi e Bisseck.