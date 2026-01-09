Arrivano buone notizie da Appiano Gentile in vista di Inter-Napoli, match clou che potrebbe rappresentare un punto di svolta in ottica scudetto. Come riportato da Sky Sport, Chivu può sorridere perché l'infermeria va via via svuotandosi: Darmian e Diouf, infatti, si sono allenati oggi in gruppo e tornano quindi a disposizione.
partite
Sky – Inter-Napoli, un solo dubbio di formazione per Chivu. Frattesi? Ecco la novità
Anche Frattesi sta meglio, oggi si è allenato a parte ma domani potrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra ed essere a disposizione per Inter-Napoli, ovviamente non da titolare. Sky Sport, poi, ipotizza anche la probabile formazione con un solo dubbio da sciogliere.
In attacco c'è la ThuLa, sulle fasce Luis Henrique e Dimarco mentre in mezzo al campo Zielinski torna titolare e comporrà il trio con Calhanoglu e Barella. Sommer sarà tra i pali ma il dubbio è in difesa: Bastoni torna titolare dopo aver riposato a Parma, Akanji è un punto fermo ma il dubbio riguarda Acerbi e Bisseck.
Qualora Chivu optasse per Acerbi, Akanji tornerebbe a fare il braccetto destro. Se la scelta del mister fosse Bisseck, invece, Akanji resterebbe il centrale. Al momento, riporta Sky, il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni è l'opzione più probabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA