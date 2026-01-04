Davide Frattesi potrebbe presto lasciare Milano e l'Inter.
calciomercato
Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula”
Ma non per trasferirsi alla Juve, che non ha mai presentato un'offerta valida ai nerazzurri. In questo momento, la pista calda riguarda il Galatasaray.
Il club di Istanbul, infatti, sta forzando per arrivare alla fumata bianca con il centrocampista azzurro.
Le conferme sull'affare in corso—
La conferma arriva anche da Matteo Moretto: "Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. I due club discutono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a certe condizioni. Operazione da circa 35 milioni di euro. L’Inter punta ad un obbligo ‘facilmente’ raggiungibile.
Le parti ne discuteranno nuovamente a partire dalla prossima settimana. Il Galatasaray offre un contratto importante al calciatore, che apre alla destinazione"
