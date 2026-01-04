FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula”

calciomercato

Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula”

Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula” - immagine 1
Davide Frattesi potrebbe presto lasciare Milano e l'Inter. Ma non per trasferirsi alla Juve, che non ha mai presentato un'offerta valida
Daniele Mari Direttore 

Davide Frattesi potrebbe presto lasciare Milano e l'Inter.

Ma non per trasferirsi alla Juve, che non ha mai presentato un'offerta valida ai nerazzurri. In questo momento, la pista calda riguarda il Galatasaray.

Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula”- immagine 2

Il club di Istanbul, infatti, sta forzando per arrivare alla fumata bianca con il centrocampista azzurro.

Le conferme sull'affare in corso

—  

La conferma arriva anche da Matteo Moretto: "Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. I due club discutono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a certe condizioni. Operazione da circa 35 milioni di euro. L’Inter punta ad un obbligo ‘facilmente’ raggiungibile.

Moretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula”- immagine 3
Getty Images

Le parti ne discuteranno nuovamente a partire dalla prossima settimana. Il Galatasaray offre un contratto importante al calciatore, che apre alla destinazione"

Leggi anche
Romano: “Asslani potrebbe lasciare il Torino e tornare all’Inter, il motivo. Il...
Sky – Assalto Galatasaray a Frattesi, Inter già d’accordo. E c’è una novità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA