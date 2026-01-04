FC Inter 1908
Romano: “Asllani potrebbe lasciare il Torino e tornare all’Inter, il motivo. Il piano…”

Il centrocampista potrebbe tornare a Milano dopo solo pochi mesi in prestito al club granata
Gianni Pampinella
Dopo aver piazzato Valentin Carboni al Racing, l'Inter potrebbe essere costretta a sbrogliare una matassa ben più complicata. Infatti, a Milano potrebbe tornare da Torino Kristjan Asllani dopo appena pochi mesi.

La conferma arriva anche da Fabrizio Romano che spiega: "Il centrocampista potrebbe lasciare il Torino e tornare all'Inter con effetto immediato. Il piano sarebbe quello di cercare una nuova cessione in prestito a gennaio, dato che non è più un giocatore chiave della rosa del Torino. Decisione in arrivo a breve".

