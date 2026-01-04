Il poco minutaggio e la grande concorrenza a centrocampo, spingono il giocatore a guardarsi intorno. Sul centrocampista non c'è solo la Juve, nelle ultime ore è uscito con forza il nome del Galatasaray.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club turco fa sul serio per Frattesi: i turchi sono pronti a investire 35 milioni di euro. Si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, condizione che piace ai nerazzurri che vogliono cedere il giocatore con certezza e non in base al raggiungimento di determinate condizioni. La novità è che il giocatore non ha chiuso alla destinazione e si attenderanno aggiornamenti nelle prossime ore.

Cosa dicono in Turchia

Da tempo in contatto con la Juventus, Frattesi non è però riuscito a trovare un accordo con il club di Torino. A incidere sono state anche le scelte della Juve, che ha valutato altre opzioni, tenendo il giocatore in attesa e destinando il budget ad altri ruoli. Frattesi, dal canto suo, vuole lasciare l’Inter, chiarire il proprio futuro e affrettare i tempi per poter giocare il Mondiale. Per il centrocampista, seguito in Turchia anche dal Fenerbahçe, i dirigenti del Galatasaray si preparano a una vera e propria spedizione in Italia.