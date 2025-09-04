Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato qualche retroscena di mercato su due giocatori dell'Inter

Marco Macca Redattore 4 settembre - 23:22

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato qualche retroscena di mercato su due giocatori dell'Inter: Frattesi e Bonny. Ecco le sue parole:

"Il Newcastle effettivamente ha chiamato l'Inter per Frattesi, ha monitorato fino all'ultimo la sua situazione e lo aveva messo in cima ai suoi desideri. Il Newcastle ha da sempre apprezzato il suo profilo ed è arrivato anche, nelle ultime settimane di mercato, a presentare una prima offerta verbale: 35-40 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo a determinate condizioni. Ma queste condizioni non sono state ritenute sufficienti dall'Inter, perché i nerazzurri, qualora avessero deciso di lasciar partire Frattesi, lo avrebbero fatto solo di fronte a condizioni facili da raggiungere, oppure con un trasferimento a titolo definitivo. La cifra sarebbe poi stata leggermente superiore ai 40 milioni".

"Le parti ne hanno parlato, ma non si è mai arrivati a una trattativa vera e propria. Una squadra che a inizio mercato voleva davvero Frattesi era il Napoli, che poi ha cambiato strategie, visto che Anguissa è rimasto. Non c'è mai stata l'esigenza comunque, né da parte dell'Inter né da parte di Frattesi, di separarsi. E infatti mi aspetto che nelle prossime settimane l'Inter inizi a parlare con il calciatore di rinnovo, che è un tassello importante per Chivu".

"Bonny? C'è un retroscena: il suo trasferimento all'Inter si chiude il 28 giugno, a inizio settimana, ma vi posso assicurare che nel weekend precedente il Napoli, che stava trattando Nunez e Lucca, ha chiamato il Parma per Bonny, che però era già in trattativa avanzata con l'Inter, aveva già dato la parola ai nerazzurri. Mancavano pochi milioni di euro per chiudere la trattativa, che poi infatti si è chiusa a inizio settimana".