Occhio al futuro di Davide Frattesi, che vuole lasciare l'Inter per giocare con maggior continuità anche in ottica Nazionale. Queste le ultimissime di Matteo Moretto sul centrocampista.
Occhio al futuro di Davide Frattesi, che vuole lasciare l'Inter per giocare con maggior continuità anche in ottica Nazionale
"Ci sono stati contatti diretti tra Nottingham e Inter per Frattesi e nelle ultime ore anche l'Atletico ha fatto una chiamata perché deve fare un colpo lì. Ma sta cercando di fare un prestito con diritto, da capire se l'Inter apre", ha detto Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
